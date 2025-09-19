На Бали гражданин Украины Роман Назаренко создал нарколабораторию. За это власти приговорили его к пожизненному заключению.

Об инциденте сообщает Al Jazeera.

По версии следствия, производством и торговлей наркотиков на популярном туристическом острове Индонезии совместно занимались граждане Украины и РФ.

"Это совершенно уникальное явление. Две страны находятся в состоянии войны, но здесь, на Бали, их граждане являются соучастниками преступления, занимаясь незаконным оборотом наркотиков", - заявляют силовики.

Назаренко был арестован в аэропорту Бангкока в декабре при попытке улететь в Дубай, после чего его экстрадировали в Индонезию. Он провел семь месяцев в бегах после того, как в мае 2024 года полиция провела обыск на его вилле на Бали и обнаружила в подвале лабораторию, которая использовалась для выращивания марихуаны и производства экстази.

При этом сам украинец заявил, что его обманом заставили присоединиться к банде.

Напомним, месяц назад в аэропорту Бали арестовали украинку с 2 килограммами наркотиков. За это ей грозит смертная казнь.

Ранее СМИ писали, что в Китае казнили четырех людей с местным гражданством и гражданством Канады за преступления, связанные с наркотиками. Личности казненных не раскрываются по просьбе их семей.