В аэропорту острова Бали арестовали украинку с двумя килограммами наркотиков. 21-летней Екатерине Вакаровой из Одессы грозит смертная казнь, сообщают в украинских сообществах на Бали.

Хотя отмечают, что это максимально возможная мера, а чаще всего такие истории заканчиваются длительными тюремными сроками.

Екатерина призналась, что перевозила новый наркотик – 4-хлорометкатинон, который является относительно новым "дизайнерским наркотиком" (разработаны для обхода законов и распространяются как "легальные наркотики", "исследовательские химикаты", "соли для ванн", "пища для растений" и т.д.). Распространять его планировали на Бали среди туристов в развлекательных заведениях.

Она действовала по указаниям контактов за границей, поэтому власти координируют свои действия с Интерполом для отслеживания сети.

Ранее СМИ писали, что в Китае казнили четырех людей с местным гражданством и гражданством Канады за преступления, связанные с наркотиками. Личности казненных не раскрываются по просьбе их семей.