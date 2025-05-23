Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Свое предложение министр озвучил во время слушаний в сенатском комитете, который занимается расследованием финансовых преступлений. По его словам, если ввести только безналичные расчёты, это поможет ликвидировать точки сбыта наркотиков, так как преступникам будет труднее скрыться от финансового контроля.

Тем не менее, как пишут журналисты, многие французы пока не готовы полностью отказаться от наличных, хотя карты и стали самым популярным способом оплаты. Картами пользуются 62% граждан, а наличными - только 14%. Впервые оплаты картами превысили использование банкнот и монет в 2024 году.

Однако большинство жителей Франции по-прежнему хотят иметь возможность расплачиваться наличными. По данным опроса, 60% респондентов считают такую опцию важной. Для них это гарантия анонимности, удобство мгновенного расчета и лучший способ контролировать расходы.

Подобные инициативе в Европе уже предлагают давно, в частности, в Швеции. Там три из четверки крупнейших в стране банков - SEB, Swedbank и Nordea - предлагали полностью изъять из оборота наличные и перейти исключительно к безналичным расчётам.

В 2024 году в Украине все чаще стали расплачиваться в магазинах наличными, а не карточками.