В украинских магазинах все чаще переходят с карточных расчетов на наличные. В крупных торговых точках Киева на кассах нередко можно увидеть машинки для счета купюр. Обычно это супермаркеты с дорогими товарами, вроде алкомаркета Bad Boy на Осокорках или точек маркетплейса Rozetka.

Кассиры рассказывают, что активно пользуются этими банковскими машинами из-за увеличения объема наличных расчетов.

"Еще осенью у меня восемь из десяти покупателей рассчитывались карточками, пикнули и погнали. Теперь все наоборот: из каждых десяти восемь человек дают наличные. Чеки у нас немаленькие - это же супермаркет, часто берут дорогие виски, вино и другие напитки в большом количестве. Сегодня выбивал до 30 тысяч гривен на человека - люди закупаются перед новогодними праздниками. Очереди. А вручную быстро пересчитывать наличные суммы не выйдет. Чтобы ускорить процесс, каждый раз пользуюсь машинкой", - рассказал "Стране" кассир в Bad Boy Андрей.

Еще он отметил, что банковская машинка позволяет на предварительном этапе выявлять фальшивые гривны, которые стали встречаться все чаще.

"Мне уже дважды попадались рисованные 1000 гривен. Не очень качественные фальшивки, их еще счетная машинка выявила. Как только появляются сомнения, то проверяем сначала на счетной машинке, а потом и на аппарате с просвечиванием", - добавил Андрей.

Похожую тенденцию подтвердили и в Rozetka, также упомянув об увеличении интереса к наличным расчетам.

"Сейчас людей немного, но когда возникают очереди, счетная машинка сильно выручает. Работает точно, руками даже не пересчитываю, и касса сходится. По моей практике на этой неделе: 7-8 человек из десятка платят кэшем. Нередко это крупные суммы", - сообщил кассир Rozetka Сергей.

Люди объясняют переход с карт на наличные расчеты проблемами с финучреждениями.

"Банки начали задавать все больше вопросов о моих собственных деньгах. Мне целый допрос устроили, а куму вообще карту заблокировали. Он на бобах перед праздником, стрелял ему кэш до решения проблем. Ну и зачем мне это все нужно? Почему я должен оправдываться и какие-то справки носить, чтобы отдать банку свои же деньги, на которых тот потом накрутит свои проценты и себе же? Лишние нервы. Прошу платить мне кэшем и перешел на наличные, мой шеф не против. Так удобнее и спокойнее", - рассказал мужчина в очереди в Bad Boy, который отказался назвать свое имя.

Напомним, в течение 2024 года украинские банки неоднократно ужесточали требования к физлицам по финансовому мониторингу, нередко запрашивая данные о природе клиентских операций и происхождении средств. Часто дело доходило до блокировки и принудительного закрытия счетов. А недавно банки и финансовые компании подписали меморандум о внедрении с 1 февраля еще более усиленного финмониторинга и платежных лимитов 50-150 тысяч гривен в месяц, о чем писала "Страна".

Последнее, как говорят банкиры, и стало одной из основных причин, побудивших граждан активно переходить на наличные.