Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого производили и продавали психотропные вещества через мессенджеры.

Об этом сообщает МВД и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Для разоблачения сети торговли наркотиками было проведено более 230 обысков в 20 регионах страны. Более 60 человек задержали, также ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и синтетического психостимулятора класса катинонов альфа-PVP.

Доход злоумышленников достигал более 350 миллионов гривен в месяц.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве под суд отправили двух торговцев кокаином, которые получали его из закладок в Закарпатье и пересылали в столицу в пылесосе. У наркоторговцев во время обысков изъяли около 1 кг кокаина, ориентировочная стоимость которого по ценам черного рынка составляет более 250 тысяч долларов США.

Также мы сообщали о задержании полицией жителя Броваров, которого подозревают в перевозке огромных партий кокаина из Чехии. Месячная прибыль крупного дилера достигала 450 тысяч долларов.