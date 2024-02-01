В России житель Воронежа по фамилии Амфетаминов (амфетамин, или фен - синтетический наркотик, стимулирующий нервную систему), стал фигурантом уголовного дела о сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

Об этом пишут российские издания со ссылкой на Советский районный суд Воронежа.

По данным следствия, Амфетаминов в составе преступной группы распространил через закладки не менее пяти свертков с мефедроном - психостимулятором из класса амфетаминов. Общая масса свертков составила 4,22 грамма. Однако продать наркотики сообщники не успели, так как их задержала полиция.

Амфетаминову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Его отправили под арест. Избрание такой меры пресечения в суде объяснили тем, что мужчина нигде не работает, не имеет постоянного дохода, а значит, может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия. Кроме того, Амфетаминов отказался от дачи показаний.

Ранее мы рассказывали, что в Украине житель Кременчуга смог убедить суд, что делал закладки наркотиков для себя, чем добился смягчения приговора.

Также мы писали о случае в Запорожье, где задержали местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах.