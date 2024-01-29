В Киеве задержали мужчину, который предположительно делал "закладки" наркотиков и маскировал их под разноцветные камни.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы на своей странице в Фейсбуке.

"Вчера, патрулируя Подольский район, инспекторы заметили мужчину, который, увидев служебный автомобиль, выбросил сверток. Общаясь с полицейскими, гражданин заметно нервничал и пытался уйти с места происшествия. Во время обследования прилегающей территории стражи порядка обнаружили сверток, в котором находились около 20 камешков с вероятными наркотиками. Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в парке Киева полиция "на горячем" задержала двух закладчиков, которые успели сделать 150 тайников с наркотиками. Ими оказались 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель. У них дома нашли еще 400 г вещества PVP, зип-пакеты для фасовки и электронные весы.

Также мы рассказывали, что в Киеве поймали наркодельцов, которые хранили наркотики в желудях, кофе и продуктах.