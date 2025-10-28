В Виннице победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию, где варил амфетамин, альфа-PVP и мефедрон. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По оценке следствия, на наркотиках 27-летний мужчина зарабатывал около 500 тыс. грн в месяц.

При обысках правоохранители обнаружили и изъяли свыше 20 кг психотропных веществ, более 100 кг прекурсоров и около 300 кг химических реагентов. Также полиция изъяла лабораторное оборудование, включая противогазы, респираторы, смесители, испарители, вакууматоры, весы и стеклянные колбы, материалы для фасовки и упаковки, наличные деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, черновые записи, автомобиль и другие улики.

Суд первой инстанции, опираясь на собранные доказательства, признал обвиняемого виновным сразу по нескольким статьям УК Украины. Речь идет о незаконном производстве и сбыте наркотиков, хранении и перевозке прекурсоров, использовании специализированного оборудования для изготовления психотропов, а также организации места для их производства. Мужчина получил наказание по совокупности этих преступлений.

Он был задержан в марте, на суде раскаялся и заявил о желании пойти в ВСУ.

Напомним, в прошлом году на Прикарпатье силовики накрыли сеть нарколабораторий, которые охранялись с помощью дронов.

А также в Украине был ликвидирован наркокартель, участники которого производили психотропные вещества и продавали их через мессенджеры.