Удары по российским логистическим узлам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта позволят понять, на каком направлении начнется контрнаступление ВСУ.

Об этом пишет CNN.

Эти удары могут наноситься как с помощью Himars, так и методом диверсий.

На юге Запорожья и в Крыму уже наблюдается всплеск таких атак, пишет издание.

За последние несколько месяцев Украина получила важное для наступления оборудование - боеприпасы для подрыва, оборудование для разминирования, мобильные средства преодоления мостов и MRAP - противоминные машины, а более 4000 украинских военнослужащих прошли общевойсковую подготовку в Германии, в том числе две бригады, оснащенные американскими боевыми машинами Bradley и Stryker.

Два мотострелковых батальона в составе 1200 украинских военнослужащих все еще проходят подготовку в Германии.

Опрошенные эксперты говорят, что контрнаступление, вероятно, начнется одновременно на юге и востоке, чтобы не дать противнику распознать направление основного удара.

Мик Райан, бывший генерал австралийской армии, который недавно был в Украине заявил, что наступлению будет предшествовать тщательная разведка, которая даст информацию о том, где могут быть слабые места в российских оборонительных развертываниях, а также о местонахождении российского штаба, логистики и местонахождения резервных сил.

Украина выставляет несколько новых корпусов, каждый из которых будет состоять из нескольких тысяч военнослужащих.

"В них будут включены не только новые западные танки, боевые машины пехоты, колесные машины и другая техника, но и большое количество инженерного оборудования", - сказал Райан CNN.

По его словам, эти подразделения могут быть почти готовы.

"Украинские источники уже телеграфировали, что они формируют или сформировали от шести до девяти новых бригад для контрнаступлений", - сказала Катерина Степаненко из Института изучения войны в Вашингтоне.

Западные танки будут действовать как "острие копья", но вопрос в том, прибыло ли достаточное количество танков, чтобы иметь решающее значение. Согласно информации из открытых источников, в Украине находится менее 100 западных основных боевых танков.

Контратака хорошо подготовленной группировки в районе Бахмута могла бы сигнализировать о начале наступательных действий, пишет издание.

В частности, CNN напоминает, что на прошлой неделе Сырский находился в районе Бахмута и сказал: "Наша задача - уничтожить как можно больше врагов и создать нам условия для перехода в наступление".

При этом юг считается более привлекательным направлением, там значительные сельхозугодия, и территории менее пострадавшие от боевых действий, чем на востоке.

Напомним, ранее The New York Times писала, что Украина готова к решающему контрнаступлению, но ВСУ столкнутся с тремя суровыми испытаниями.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обмолвился о контрнаступлении ВСУ, заявив, что "у россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим".