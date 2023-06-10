Продолжают появляться видео от украинских военных с южного фронта, где, по сообщениям западных СМИ и России, идет масштабное наступление ВСУ, которое Украина не подтверждает.

Это видео от 47 механизированной бригады, которая, по данным западных журналистов, ведет бои на запорожском направлении.

"Трудные бои. Подробностей пока не будет", - сообщает служба по связям с общественностью 47 ОМБр.

Ранее "Страна" подробно писала о боях на этом направлении.

По данным Bloomberg, ВСУ добились определенного продвижения на юге.

Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.