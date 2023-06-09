ВСУ добились "определенного продвижения" на юге в ходе наступательных действий на этой неделе, но потери техники также были "значительными".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

"Украинское контрнаступление началось. С 4 июня украинские войска ведут наступление вдоль линии соприкосновения. Это направлено на то, чтобы удержать российские силы на месте и выявить слабые места", — заявил старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в лондонском Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

Эксперты, проводящие разведку по открытым источникам, подтверждают подлинность видео Минобороны РФ о поражении как минимум одного танка Leopard и БМП Bradley, которые двигались в сторону Токмака в Запорожской области.

На заявления о потерях ВСУ на Запорожском направлении, которые подтверждаются из разных источников, уже отреагировала замминистра обороны Анна Маляр.

"Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить", - написала она, но дала понять, что заявленные РФ цифры по украинским потерям завышены.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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