За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары были нанесены по аэродрому в Полтавской области с использованием баллистических и крылатых ракет типа "Искандер". Кроме того, Одесская и Харьковская области были атакованы крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами.

Сообщается, что противник сфокусировал свои усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, где продолжаются тяжелые бои.

Также сохраняется военное присутствие противника на Северском и Слобожанском направлениях, где усиливаются подразделения территориальных войск.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке Луганской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской и один – Луганской областей.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Веселого.

На Бахмутском направлении россияне ведут наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имели. От артиллерийских обстрелов пострадали районы 11 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг также предпринял неудачные попытки наступления недалеко от Северного.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Там он нанес авиационные удары в районах шести населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, а также совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Напомним, в ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении украинским военным удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров за сутки.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.