НБУ закрыл в Украине ещё один банк за финмониторинг - Конкорд из Днепра.

Национальный банк решил закрыть еще один украинский банк — Конкорд. 1 августа 2023 года он принял решение №265-рш об отзыве у этой структуры лицензии, которое опубликовала пресс-служба регулятора.

НБУ обвинил Конкорд в неоднократных нарушениях правил финансового мониторинга, за которые структура уже получала штрафы от регулятора. Источники "Страны" сообщили, что этот банк уличили в тех же проступках, что и скандально известный Айбокс Банк, обвинённый в неправильной идентификации/финмониторинге клиентов и партнеров — в первую очередь представителей игорного бизнеса, которые работали без соответствующих лицензий и не платили профильные налоги.

Конкорд - не очень большой банк в Днепре: с активами 4,8 млрд грн на 1 июня 2023 года занимал в рейтинге Нацбанка 35 место из 65 действовавших в нашей стране. С начала года они у него сократились на 18% (были 5,9 млрд грн), и складывалось ощущение сворачивания бизнеса. Акционеры не наращивали свои вложения в структуру, и уставный капитал Конкорд Банка сохранялся на уровне 450 млн грн. Общий размер собственного капитала за счет заработков минувших лет подрос на 12%, и достиг 835 млн грн, а его текущая прибыль (за 5 месяцев 2023-го) составляла 93,2 млн грн.

По официальной информации НБУ, Конкорд принадлежит двум родственницам Елене и Юлии Соседкам, прописанным в Днепре. Хотя некоторые связывают эту структуру с именем днепровского олигарха Игоря Коломойского, а Соседок назвали номинальными владелицами. У банка 14 отделений, он обслуживает 269 тыс. вкладчиков, у которых на 1 июля 2023 года суммарно было 1,1 млрд грн на счетах — в этой сумме, по оценке НБУ, должна произойти выплата пострадавшим вкладчикам. Фонд гарантирования вкладов физлиц обязан выплатить людям все средства из-за 100% гарантии по депозитам, которая действует в Украине во время военного положения.

В последние годы Национальный банк активно наказывал Банк Конкорд именно за нарушения в сфере финансового мониторинга. Письменное предупреждение и штраф в 60,4 млн грн был выписан структуре в июне 2022 года. И ещё один штраф поменьше (на 400 тыс. грн) НБУ выставил ему уже в мае 2023-го.

Наказывали Конкорд и за другие проступки, поскольку в его официальной отчётности по состоянию на 1 июня этого года сообщалось, что совокупно банк уплатил за 5 месяцев разных штрафов на 1,9 млн грн.

Конкорд стал вторым банком, прикрытым Нацбанком в 2023 году, первым в начале марта стал Айбокс Банк.

В 2022 году НБУ закрыл 5 банковских учреждений: Банк Форвард, Банк Сич, Мегабанк, а также Проминвестбанк и Международный резервный банк (бывший Сбербанк) с российскими акционерами.

Ранее НБУ заявил о национализации "Сенс Банка", которым владели российские олигархи Фридман и Авен.

Мы также сообщали, что НБУ возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений.