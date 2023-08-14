После трех недель работы из национализированного "Сенс Банка" уволился председатель Дмитрий Кузьмин.

Об этом говорится в официальном сообщении госструктуры.

"Дмитрий Кузьмин подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам, наблюдательный совет принял его отставку", - говорится в релизе.

Что именно имеется в виду под "личными причинами", не уточняется.

Первый замглавы комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что Кузьмин уволился "после непродолжительной болезни", но не уточнил, какой именно. После чего в банковском сообществе снова начали обсуждать слухи о проблемах Кузьмина с алкоголем, которые могли перерасти в зависимость и в болезнь.

"Во главе "Сенс Банка" поставили странного человека с зависимостью, о которой все на рынке знали. До этого он около семи лет находился в простое и не руководил крупными розничными банками, да и в принципе имел мало опыта в руководстве больших финструктур. Утвердили человека нерешительного и очень пугливого. Его коллеги рассказывали, как после назначения в "Сенс" он даже отказывался подписывать документ для регистратора, чтобы собственника поменяли на государство. Еле-еле уговорили. Как он собирался руководить национализированным учреждением - мало кто представлял. Потому его быстрая отставка мало кого удивила", - прокомментировали "Стране" увольнение в одном из госбанков.

Временным и.о. главы правления назначена 39-летняя зампредседателя этого банка Елена Зубченко, пришедшая в правление банка вместе с Кузьминым три недели назад. Из ее биографии известно о большем опыте в юриспруденции, чем в банковской работе: Зубченко недолго поработала в "Приватбанке" после национализации - впрочем, тоже по юридической линии.

В сообщении банка говорится, что набсовет "как можно быстрее" начнет процесс отбора и назначения постоянного руководителя.

Однако источники "Страны" на финансовом рынке отмечают, что опытные банкиры не рвутся в "Сенс". Мало кто хочет брать на себя ответственность и проходить с банком переходный период и работать с проблемным кредитным портфелем без дополнительной капитализации (вливаний госсредств), которая не предусмотрена во время военного положения и тотального дефицита госбюджета.

Потому на рынке не исключают утверждение председателем нынешней врио - Елены Зубченко. Другой вариант, который также не исключается - это перевод в "Сенс Банк" проверенного топ-менеджера из действующих госбанков, однако пока эксперты даже не берутся назвать имена потенциальных кандидатов.

Напомним, в июле НБУ заявил о национализации "Сенс Банка", которым владели российские олигархи Фридман и Авен.

Двумя днями позже Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор о купле-продаже 100% акций системно важного "Сенс банка" (бывшего "Альфа-банка"). Согласно документу банк переходит в собственность государства.