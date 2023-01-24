Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Среди них - двое от государства, четверо - независимые.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"На сегодняшнем заседании утвердили на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства", – написал он в своем "Телеграмм-канале".

При этом он не стал называть имена победителей отбора.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве, от государства назначены заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра Украины по вопросам энергетики Наталья Бойко.

Независимыми членами стали

Анфиннсен Тор Мартин (Норвегия, член наблюдательных советов 5 компаний, в том числе международного энерготрейдера Danske, Eurogas, газовой электростанции Dublin Bay Power);

Марино Энтони (США, Канада, президент и гендиректор Vermilion Energy, ранее работал в наблюдательных советах 6 компаний);

Хуквэй Ричард (Великобритания, является членом наблюдательных советов ведущей мировой компании по хранению нефтепродуктов Royal Vopak NV, розничной энергетической компании Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании UKAEA);

Людо ван дер Хейден (Бельгия, являются членом наблюдательных советов 5 компаний и бизнес-ассоциаций.

Как сообщалось, назначение набсовета "Нафтогаза" до конца января этого года является одним из пяти "маяков" Мониторинговой программы МВФ с привлечением совета директоров, а также одним из пунктов условий получения Украиной 18 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году.

Как писала "Страна", ВАКС отказал САП во взятии под стражу экс-главы "Нафтогаза" Коболева.

В САП обещали обжаловать в суде отказ арестовывать бывшего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.