Экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал о настроениях украинских военных, которых он встретил на заправке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Милованов рассказал, что на заправке встретил военных, которые высказались про депутатов.

"Сегодня на заправке, военный: "Вот засели те геи-депутаты. Ничего, вернемся, расставим минометы и выбьем их". Заправились, сели в два пикапа и поехали. Вся заправка молчала. Выглядело, что людям было страшно. Я тоже промолчал. Подумал о том, сколько вызовов у государства Украина, молча сел и поехал дальше", – написал он.

Ранее сообщали про новый законопроект о мобилизации, который опубликовали вчера вечером. При этом Тимошенко заявила, что её партия голосовать за него не будет. По ее мнению, мобилизация в период войны неизбежна, но должна осуществляться справедливо, при этом необходимо технологически укрепить ВСУ

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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