В Бахмуте Донецкой области продолжаются бои, хотя российские атаки находятся на более низком уровне по сравнению с последними неделями.

Об этом пишет британская разведка в отчете, опубликованном в Twitter.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских бойцов группы "Вагнер" с дороги 0506. Эта небольшая проселочная дорога стала критической линией снабжения для украинских защитников. Ранее "вагнеровцы" находились в нескольких сотнях метров от трассы", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что контроль боевиков ЧВК над промышленным комплексом завода АЗОМ в Бахмуте не является бесспорным.

"26 марта 2023 года российские СМИ заявили, что "Вагнер" установил полный контроль над заводским комплексом "Азом" к северу от центра города Бахмут. Тем не менее, этот район, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель. Поскольку "Вагнер" сейчас подтвердил освобождение не менее 5000 боевиков, набранных из тюрем, нехватка личного состава, вероятно, препятствует российским наступательным усилиям в этом секторе", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны рассказали, что РФ использует психологические трюки при освещении ситуации в Бахмуте.

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