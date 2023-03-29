Украина и Россия заявляют одинаковые цели боев за Бахмут: изнурить противника.

Министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что РФ несет в городе "сумасшедшие потери".

"Их потери сумасшедшие. Наши военные считают, что только на Бахмутском направлении, россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности", - сказал министр.

По его оценке, несмотря на потери ВСУ, удержание Бахмута ограничивает возможности россиян и дает украинской стороне стабильность на всей линии фронта. На тезис о неоправданности удержания города любой ценой он ответил:

"Я бы посоветовал внимательно посмотреть на карту. Город и рядом с ним холмы это удобная местность для обороны. Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где уже нет такой удобной формы местности".

Схожие аргумент битвы за Бахмут озвучил и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Если ЧВК "Вагнер" погибнет в бахмутской мясорубке и заберёт с собой ВСУ и даст возможность российской армии идти дальше и защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль. И здесь можно поставить точку", - сказал Пригожин.

Ранее украинский военный высказался о ситуации в Бахмуте. "Бахмут стоит, но какой ценой. С нашей стороны гибнут лучшие люди. А с их стороны - зеки и вагнеры. Просто подумайте над этим", - сказал военный.

Сегодня "Институт изучения войны" сообщил о продвижении россиян в Бахмуте и захвате 65% территории города.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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