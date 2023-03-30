Россия готовится начать набор дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Эта кампания будет представлена как добровольческая, а не как новая обязательная мобилизация.

Об этом сообщает британская разведка, ссылаясь на сообщения российских СМИ.

"Существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто, и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин присоединяться", - считают в Минобороны Британии.

По оценкам разведки, российские власти, вероятно, выбрали "добровольческую модель", чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие. В Лондоне считают маловероятным, что кампания привлечет 400 000 настоящих добровольцев.

"Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры, России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", - заявляет разведка Британии.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что Россия использует территорию Беларуси для обучения мобилизованных.

Также ранее Генштаб ВСУ заявлял, что РФ укрепляется в Крыму и проводит скрытую мобилизацию в "ЛНР".