В пятницу, 31 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее:

1. Войска РФ нанесли 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

2. Ночью с применением ЗРК С-300 противником было совершено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре Харькова. Для нанесения авиационных ударов задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них было уничтожено.



3. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.



4. Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

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