Войска РФ за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 64 раза, выпустив 243 снаряда. Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсон РФ обстреляла 9 раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

Есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, 2 - получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области был эвакуирован 61 человек.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

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