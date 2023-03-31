В Украине хотят запретить сообщать о появлении вражеских дронов. Военные призвали не публиковать информацию о движении российских беспилотников, потому что это мешает работе украинской ПВО.

Об этом сообщила глава пресс-центра оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк заявила, что такая информация может быть использована Россией для корректировки ударов беспилотниками, а также рассредоточивает работу ПВО.

По ее словам, навредить могут даже сообщения наподобие "вражеские дроны летят с севера на Киев".

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что в Украине могут начать уголовное преследование администраторов телеграм-каналов, которые публикуют детальную информацию о движении российских ракет и дронов во время обстрелов.

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