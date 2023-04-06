Соединенные штаты Америки отправят Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими и китайскими дронами.

Об этом сообщает американское издание Defence One, ссылаясь на представителей государственной подрядной компании SAIC.

4 апреля Пентагон объявил о поставке Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы вооружения, которые в США назвали "10 мобильными ракетными комплексами анти-БПЛА с лазерным наведением".

Поставка последовала после конкурса, проведенного армией США в январе для закупок системы против иранских БПЛА Shahed-136.

Источник из SAIC рассказал Defense One, что его компания должна отправить в Украину 10 антидроновых комплексов.

Один выстрел их нового комплекса обходится менее чем в $30 000, что гораздо дешевле более крупных ракет для ПВО, которые использует Украина.

Во время испытаний система обнаружила БПЛА на расстоянии около 10 км и поразила его на расстоянии 5 км, хотя армия требовала дальность в 2 км.

Комплекс также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, в том числе любую модель популярного китайского бренда DJI, не защищенную расширенным шифрованием.

Напомним, ранее в США заявили, что приоритетом военных поставок Украине сейчас стали средства ПВО.

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