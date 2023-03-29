Появились новые фото с места падения, как утверждается, беспилотника под Симферополем. В поселке Гвардейское находятся военный аэродром и авиабаза.

Судя по кадрам, образовалась огромная воронка в несколько метров глубиной.

"На месте сбитого беспилотника сейчас находятся сотрудники МЧС и правоохранители", - сообщил "глава" Симферопольского района Денис Кратюк.

Напомним, что сегодня вечером в крымском селе Гвардейское прогремел взрыв. "Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии беспилотника, который упал в поле. Жертв и разрушений нет.

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