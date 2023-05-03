Как и ожидалось, после удара по Кремлю в Москве призвали к удару по правительственным зданиям в Киеве.

Так, депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев заявил, что "это последняя красная линия, которая могла быть. Власти РФ должны немедленно ударить по центру принятия решений в Киеве за попытку убить Путина".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что "нам есть чем ударить по их бункерам".

Депутат "Единой России" крымчанин Михаил Шеремет призвал "нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве".

Депутат от ЛДПР Алексей Журавлев призвал "прицельно бить по центру Киева" и "уничтожить Офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

"Теракт в отношении президента РФ — это нападение на Россию", - заявил спикер Госдумы Володин.

Он сказал, что Госдума будет требовать применения оружия, которое способно "остановить и уничтожить киевский террористический режим".

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль. Он напомнил, что все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих.

А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что удар по Кремлю мог быть делом "местных подпольщиков".

"Страна" рассказывала все, что известно об ударе по резиденции Путина.