Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил ночной визит президента РФ в Кремль. Ранее поздно вечером у Кремля заметили кортеж Путина, видео с ним попало в сеть.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что это обычная практика.

Он связал это с тем, что у Путина были запланированы ранние встречи в Кремле.

Напомним, 26 апреля ночью кортеж президента России Владимира Путина приехал в Кремль в 22:00.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будут ли в Украине мобилизовывать уголовников на войну.