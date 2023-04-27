Минобороны РФ поддержало план Владимира Путина по набору более 415 тысяч контрактников в 2023 году.

Об этом пишет со ссылкой на слитые документы Пентагона Washington Post.

Эта цель, в свою очередь - часть плана министра обороны Сергея Шойгу по расширению вооруженных сил с 1,15 млн до 1,5 млн к 2026 году. Согласно плану, почти половина всего личного состава будет состоять из контрактников.

Призывники, подписавшие долгосрочные военные контракты, также будут учитываться при достижении этой цели.

Согласно утечке, ФСБ обвинила Минобороны РФ в занижении числа погибших на Украине военнослужащих, утверждая, что погибло 110 000 человек, а не 5 937, как указано в отчете Министерства обороны.

По оценкам западной разведки, Россия начала вторжение в феврале прошлого года силами около 150 000 человек.

Прошлой осенью в результате "частичной мобилизации" было призвано более 300 000 человек, и еще 50 000, как полагают, воюют в Украине в ЧВК "Вагнер". Также неизвестно количество мужчин, насильно призванных в т.н "ЛДНР".

Согласно просочившимся документам, по оценкам Соединенных Штатов, Россия потеряла от 189 500 до 223 000 человек, при этом до 43 000 человек погибли.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будут ли в Украине мобилизовывать уголовников на войну.