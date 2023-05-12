В пятницу, 12 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 авиа ударов и 95 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

2. Противник сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены 44 атаки. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

3. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 БПЛА разных типов.

4. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.



Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

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