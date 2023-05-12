Российские военные телеграм-каналы сообщают, что ВСУ перешли в наступление не только под Бахмутом, но и в районе Майорска, что на северной окраине Горловки.

Российские ресурсы утверждают, что активные боестолкновения на горловском направлении происходят с утра. Пишут также о "локальных успехах ВСУ" на этом участке фронте и об усилении обстрелов Горловки.

Кроме того, российские телеграм-каналы сообщают якобы о движении украинских войск в районе Харькова по направлению к Белгородской области.

Эту информацию Украина не подтверждала.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не доверять распространяемой россиянами информации о ситуации на линии фронта.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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