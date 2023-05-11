Россияне пытаются ввести украинцев в заблуждение о своих военных целях.

Так прокомментировала в своем телеграм-канале замминистра обороны Анна Маляр последнюю информацию российских медиа о ситуации в Бахмуте. В частности, заявление куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о снарядном голоде.

"Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть стрелять есть чем", – написала Маляр.

Ранее Пригожин заявил, что ситуация на флангах в районе Бахмута развивается для россиян "по наихудшему сценарию".

А российский военкор Евгений Поддубный утверждает, что украинские войска начали операцию по окружению Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.