Представитель назначенных Россией "властей" Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что на линии фронта нет наступления ВСУ и обстановка, в целом, спокойная.

Российские телеграм-каналы тоже уже опровергают информацию о начале масштабного наступления ВСУ, о котором они же ранее и сообщили.

А Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ, которые 11 мая массово поступали от российских военкоров и телеграм-каналов.

Командование ВСУ и прочие украинские источники также ничего о наступлении пока не сообщали.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.