В Украине рекордно выросли продажи элитных авто.

"Если раньше премиальные брэнды редко попадали в топ-10 самых продаваемых автомобилей, то в последние несколько месяцев они существенно продвинулись в рейтинге. К примеру, BMW занимает 4 место, Mercedes - седьмое. В топ-10 попал даже Lexus. Да и по остальным дорогим авто продажи растут. К примеру, у Audi, Land Rover, Porshe они практически удвоились", — рассказал нам глава AutoConsulting Олег Омельницкий.

За 4 месяца этого года продажи элитных авто выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (который захватывает два довоенных месяца) на 112%, а в апреле - почти вшестеро. За некоторыми моделями в салонах стоят очереди.

Объяснений такого премиального автобума несколько.

Активно обновляют автопарк состоятельные украинцы. "Война ударила по традиционной целевой аудитории премиум-марок не так существенно, как, к примеру, по среднему или бюджетному сегменту. Кроме того, многие, наоборот, решили не откладывать обновление авто до лучших времен, решив, что "один раз живем", - говорит Омельницкий. Многие украинцы опасаются вкладывать средства в недвижимость, и "лишние" деньги перетекают на другие рынки, в частности, автомобильный.

Но главная причина рекордных продаж в том, что премиальные авто из украинских автосалонов попали в схему.

Недавно правоохранители вручили пидозру львовскому предпринимателю, который покупал элитные машины в Украине, оформлял их на офшорные компании и затем отправлял в Беларусь, откуда они попадали в Россию. "Бизнесмену" удалось продать 45 авто на сумму более 3 млн евро (то есть, примерно по 67 тысяч евро за авто). Впрочем, как подозревают эксперты, это лишь вершина айсберга.

"В Россию официальный импорт дорогих авто давно остановлен, но спрос на них там зашкаливает. Поэтому ищут обходные пути. Украина теперь тоже в схеме. Поставляют не только через Европу и Беларусь, но и через Грузию. На местных сайтах по продаже авто время от времени всплывают машины с VIN-кодами партий из украинских автосалонов. Эта схема во многом обеспечила рекордные продажи дорогих авто в Украине", — отметил Олег Омельницкий.

Еще одна схема, которая набирает обороты на нашем рынке - по поставкам электромобилей из Китая. За счет нее доля электрокаров выросла с прошлогодних 5% до 18% и продолжает увеличиваться. Ведь ценник на такие авто, как минимум, на 15-20% ниже, чем в официальных салонах.

Разбирались, что происходит на украинском авторынке.

Для себя и на перепродажу в Россию

Продавцы элитных авто идут на рекорд.

По данным ассоциации "Укравтопром", по итогам 4 месяцев этого года в Украине было продано почти 1300 новых BMW и около тысячи Mercedes, что обеспечило этим маркам 5 и 7 место в топ-10 самых продаваемых авто, и является лучшим результатом за последние 10 лет.

В AutoConsulting дают следующий расклад по авторынку.

В десятку самых продаваемых авто попал, помимо BMW и Mercedes, также Lexus. А продажи Audi, Land Rover и Porshe за 4 месяца этого года практически удвоились.

В целом с января по апрель 2023 года сегмент премиальных авто вырос на 112%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (куда попадает и два довоенных месяца 2022 года).

Для сравнения: за этот же период сегмент бюджетных авто просел на 21%, средний ценовой сегмент - вырос на 62,5%. То есть, результаты по премиальному сегменту - самые впечатляющие.

Статистика за апрель следующая. Продажи элитных авто выросли почти в 6 раз, бюджетный сегмент вырос на 184%, среднеценовой - на 348%. Тут сказывается низкая база сравнения. Ведь в апреле 2022 года рынок только начал отходить от военного шока. Но, как видно, результаты по премиальным авто все равно лучше, чем по другим сегментам.

"Это новая тенденция для нашего рынка, она наблюдается только в этом году, раньше такого не было", — говорит Олег Омельницкий.

По некоторым моделям дорогих авто уже образовался дефицит. К примеру, на официальном сайте "АВТ Бавария" (импортер BMW) в списке "автомобилей в наличии" нет ни одной модели ходовых BMW 3 series, а также "пятерок" и "семерок". В салоне нам сказали, что есть лист ожидания, и нужно ждать поставок, минимум, несколько недель.

Одна из причин рекордных продаж - активизация украинских автовладельцев. Состоятельные граждане скупают дорогие машины даже более активно, чем до войны. Одни считают, что "один раз живем", и откладывать покупку на потом не стоит. Другие отказались от приобретения недвижимости, считая что военные риски слишком высоки, и пустили "лишние" деньги на авто.

Но есть и другая причина — украинские элитные авто попали в схему.

Недавно пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила о расследовании в отношении львовского предпринимателя. Он скупал в Украине элитные автомобили и транзитом через Польшу отправлял их в Беларусь, откуда техника попадала в Россию.

"Санкции ЕС привели к тому, что большинство известных мировых авто-брэндов прекратили работу на автомобильном рынке РФ. Остались только российские и китайские марки. Появился дефицит транспортных средств иностранного производства. Политическое руководство государства-агрессора организовало и легализировало в правовом поле так называемый "параллельный импорт" — ввоз товара без согласия собственника товарного знака. Элитные авто, ввезенные подозреваемым, реализовывались на территории стран-агрессора. Их новыми собственниками стали представители пропагандистского канала RT и "Газпрома" По информации правоохранителей, в течение 2022-2023 года бизнесмен нелегально переправил российским "заказчикам" больше 45 авто на общую сумму свыше 3 млн евро", — отметили в Офисе генпрокурора.

Погорел предприимчивый автобизнесмен на "мелочи" — подавался еще и на возмещение НДС с вывезенных машин, а уже налоговики начали раскручивать цепочку.

Как говорит Омельницкий, это дело может оказаться "вершиной айсберга".

"Элитные авто, предположительно из украинских салонов, появляются также на грузинских площадках. Не исключено, что в схемах участвует рядовой менеджмент наших автосалонов, помогая организовать покупку и отправку машин. Сейчас это очень выгодный бизнес, так как ценник на элитные авто в России почти вдвое выше, чем у нас, то есть, заработки - в десятки тысяч долларов. К слову, молдовского импортера Mercedes за "параллельный импорт" в Россию компания-поставщик уже лишила статуса. То есть, ситуация, которая складывается в Украине, очень нехорошая и для репутации импортеров и для поставок техники", — отметил Омельницкий.

Как сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, они уже обратились в Кабмин с предложением предпринять меры, которые позволили бы закрыть лазейку.

"Такая же ситуация была в Казахстане, но там уже приняли меры, чтобы ограничить поставки в РФ авто, купленных казахами и проданных россиянам. А Украина пока ничего не предпринимает, и украинцы, которые хотят зарабатывать на войне и крови, имеют возможность ввозить свои авто в Польшу, потом в Беларусь и РФ и реализовать их там в обход санкций", — отметил Назаренко.

Китайская схема

Схема с элитными авто - не единственная на украинском авторынке. Еще одна схема, которая сейчас набирает обороты - серые поставки электромобилей из Китая. Речь идет как о китайских марках, так и о японских и европейских, которые продаются в Поднебесной.

"В Китае действует программа по стимулированию продаж электромобилей - покупателям дают субсидию порядка 7 тысяч долларов. Наши посредники через китайских партнеров покупают авто и доставляют их в Украину. В основном грузы идут в порты Румынии, а затем автомобильным транспортом в нашу страну. Наиболее активно эта схема развивается в Черновицкой области, где уже зафиксировано рекордной увеличение регистраций электрокаров. Понятно, что импорт неофициальный, никакого официального сервиса нет. Это классический серый рынок, от которого нам в прежние годы уже практически удалось избавиться. В начале 2022 года доля серого рынка не превышала 2%, а по итогам 4 месяцев этого года достигла 14%, причем, в отдельные месяцы было и 16% и даже 18%", — говорит Омельницкий.

Поставки электромобилей из Китая стали выгодным бизнесом, ведь фактически нужно вложиться только в покупку самого авто, растаможка по электрокарам у нас нулевая. А так как машины с салона, то и на придание им товарного вида тратиться не нужно. То есть, предприниматели зарабатывают по несколько тысяч долларов с каждого авто.

При этом даже с учетом логистики электромобили из Китая получаются сравнительно недорогими, что позволяет поставщикам предложить неплохой ценник.

"К примеру, новый "серый" электро кроссовер Honda M-NV с запасом хода 480 километров можно купить по цене до миллиона гривен. Обычный кроссовер даже с худшими характеристиками за такие деньги найти сложно", — говорит Омельницкий.

За счет этого стремительно растет доля электрокаров на украинском рынке. Если в прошлом году она едва дотягивала до 5%, то в этом составляет уже 18%. Украинцев не пугают ни угрозы блэкаутов, ни слабое развитие инфраструктуры для электрокаров, в частности, китайских. "Зарядных станций в Украине все еще недостаточно. Более того, у электромобилей с разных рынок разные зарядные порты, которые не всегда подходят к нашим зарядкам. Такая проблема есть, в частности, по авто из Китая, поэтому водителям приходится поездить в поисках подходящей заправки", — говорит Омельницкий.