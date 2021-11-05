Новоизбранный глава Верховного Суда Всеволод Князев заявил, что если возникнет конфликт с Офисом президента, его можно решить путем переговоров. Также он считает, что таких проблем, как были в Конституционном суде, когда глава государства Владимир Зеленский отметил указ о назначении главы КСУ Александра Тупицкого, не будет в ВС. Кроме того, он заявил, что в Банковой должны были уже понять, что подобные решение были преждевременными.

Об этом Князев рассказал в интервью изданию "Цензор нет".

В частности, отвечая на вопрос о возможном противостоянии с Банковой, Князев ответил: "Любые проблемы и конфликты всегда можно разрешить путём переговоров. Судебная власть очень мощная. Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства ставит точку на национальном уровне во всех судебных спорах, то есть можно сказать, что он контролирует высшие органы власти.... У судов есть и реальная власть и определенный инструментарий. Мы выносим справедливые решения по закону. В то же время этот инструментарий, по-моему, позволяет нам поддерживать баланс между всеми органами власти так, чтобы и они, со своей стороны, придерживались принципов законности и демократичности. И это моя задача, чтобы Верховный Суд и судебная система стали мощным игроком на государственном уровне. И чтобы все процессы в нашем государстве проходили исключительно в правовом поле", - сказал он, отвечая на вопрос сможете ли ВС отстоять независимость высшей судебной инстанции от Офиса президента.

Кроме того, он уверен, что Зеленский не будет "отменять" его назначении, как это было с Тупицким и судьей Касмининым.

"Уверен, что такого власть не должна допустить, поскольку это уже будет переходом "красных линий". Он и так уже немного состоялся, но мне почему-то кажется, что даже в кабинетах на Банковой многие поняли, что такие шаги (отстранение Тупицкого - Ред.) были поспешными", - считает глава Верховного суда.

Напомним, ранее Верховный суд, где сейчас рассматриваются иски об отмене указов президента о введении незаконных санкций СНБО против граждан Украины и СМИ, фактически заявил о давлении со стороны властей.

Также мы писали, что "слуги народа" предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы нельзя было оспорить указы президента о санкциях, а иски подавались в Верховный суд против непосредственно СНБО, принявшего решения о таких санкциях.