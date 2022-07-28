Близкому соратнику экс-премьера Арсения Яценюка, экс-нардепу Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Как сообщают в НАБУ, подозреваемый получил от руководства чешской компании SKODA JS a.s. 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.

Эта компания принадлежит российскому "газпромбанку". Бывший нардеп принимал участие во взаимоотношениях компании с "Энергоатомом" и "Чернобыльской АЭС". Взятка была прикрыта "оплатой агентских услуг".

После получения взятки чиновник воспользовался служебным положением и совершил ряд действий, направленных на отстаивание интересов чешской компании. Полученные деньги экс-нардеп легализовал через собственную компанию и использовал на свои нужды.

Также сообщается, что чешские правоохранители предъявили обвинение для 6 работников SKODA JS as.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые обнаружили подозрительные транзакции чешской компании SKODA JS a.s.

Напоминаем, что экс-нардеп обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом". Общий ущерб составляет более 6,4 млн. евро и 17,2 млн. дол. США.

Это дело расследовано и направлено в суд еще в 2018 году, однако из-за затягивания стороны защиты ее до сих пор не рассмотрели.

Также НАБУ расследовало возможную взятку Яценюку в размере 6 млн долларов через тогдашнего депутата Николая Мартыненко от бывшего нардепа Игоря Скосаря за проходное место в партии "Батьківщина" на выборах в 2012 году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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