Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало еще одну постоянную миссию в Украине. Экспертов направили на Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 18 января.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - пишет Гросси.

По его словам, наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Напомним, ранее МАГАТЭ разместила экспертов на двух украинских АЭС: Пивденноукраинской в Николаевской области и Ровенской в Вараше.

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