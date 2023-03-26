Армия России атакует на четырех направлениях, ВСУ отбили более 50 атак. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 марта. Сообщается, что армия России пытается наступать на четырех направлениях, ВСУ отбили более 50 атак.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Противник пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражено более 50 атак. Бои велись в районе следующих населенных пунктов:
- на Лиманском направлении - Синьковка и Веселое;
- на Бахмутском направлении - Бахмут и Ивановское;
- на Авдеевском и Марьинском направлениях - Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка.
2. В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО.
3. В свою очередь, украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, украинская артиллерия - по трем района сосредоточения противника, станции РЭБ и составу с боеприпасами.
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