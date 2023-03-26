В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 марта. Сообщается, что армия России пытается наступать на четырех направлениях, ВСУ отбили более 50 атак.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Противник пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражено более 50 атак. Бои велись в районе следующих населенных пунктов:

на Лиманском направлении - Синьковка и Веселое;

- Синьковка и Веселое; на Бахмутском направлении - Бахмут и Ивановское;

- Бахмут и Ивановское; на Авдеевском и Марьинском направлениях - Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка.

2. В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО.

3. В свою очередь, украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, украинская артиллерия - по трем района сосредоточения противника, станции РЭБ и составу с боеприпасами.

Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, российские войска продолжают продвигаться в Бахмуте.

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Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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