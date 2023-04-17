В понедельник, 17 апреля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За минувшие сутки силы РФ нанесли 25 ракетных ударов по мирным городам Запорожье, Камышеваха и Снегиревка, а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви.

2. Противник сосредоточил основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

3. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На этих участках фронта ВСУ отразили более 60 атак противника.

4. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты 4 вражеских БпЛА.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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