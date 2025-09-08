Состоялся внеочередной онлайн-саммит БРИКС. Среди прочих, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин.

Саммит, организованный по инициативе Бразилии, длился 90 минут.

Страны обсудили активизацию экономического партнерства в ответ на пошлины и санкции США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать в рамках БРИКС механизм по противодействию западным санкциям.

Однако поддержали ли это предложение остальные, не уточняется.

Саммит проходил в закрытом режиме и о содержании беседы другими странами не сообщалось.

Ранее мы сообщали, что Бразилия хочет собрать внеочередной саммит БРИКС, чтобы дать "коллективный ответ" на пошлины президента США Дональда Трампа.

Напомним, что предыдущий саммит состоялся с 6 по 7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро.Как указано в итоговом заявлении саммита БРИКС, проходившего в столице Бразилии, страны-участницы выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию ситуации в Украине приведут к достижению мирного соглашения.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.