Российский лидер Владимир Путин не полетит на саммит БРИКС, но примет участие в мероприятии 6-7 июля через видеосвязь.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что выбор обусловлен действующим ордером Международного уголовного суда.

По словам Ушакова, делегацию на месте будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что саммит БРИКС пропустит также лидер Китая Си Цзиньпин. Как писали китайские СМИ, Пекин заявил Бразилии, что Си Цзиньпин пропустит саммит в Рио-де-Жанейро на следующей неделе из-за нестыковок в графике. Вместо него китайскую делегацию, как и на саммите G20 в Индии в 2023 году, возглавит премьер Ли Цян.

Китайцы отметили, что председатель КНР уже дважды за минувший год встречался с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Напомним, в прошлом году саммит БРИКС проходил в Казани. На мероприятии утвердили статус стран-партнеров для 13 государств.

Об итогах этой встречи мы рассказывали в отдельном материале.

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