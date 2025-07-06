Страны БРИКС надеются, что текущие усилия по урегулированию в Украине приведут к мирному соглашению.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита организации, который проходит в столице Бразилии.

В документе отмечается, что участники "ценят актуальные предложения о посредничестве в этом процессе" (напомним, сейчас посредничество по этому вопросу осуществляет президент США Дональд Трамп).

Также в документе осуждаются недавние атаки на железные дороги и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях РФ, в которых Москва обвинила Киев (украинские власти причастности к этим подрывам не подтверждали).

Кроме того, участники саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары Израиля и США по территории Ирана, назвав их нарушением международного права.

Ранее "Страна" анализировала вероятность достижения мира в Украине после разговора главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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