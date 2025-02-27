Любой ценой. БРИКС намерен прекратить доминирование доллара
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экономический блок БРИКС полон решимости положить конец доминированию доллара США любой ценой.
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице экономического блока в соцсети Х.
"Угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа не остановят решимость группы искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами", – сказал Лула.
Напомним, Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС в случае создания мировой валюты, альтернативной доллару.
"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы просто наблюдаем, закончена. Мы будем требовать от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, которая могла бы заменить могущественный доллар США. В противном случае их ждут 100% тарифы, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары в великолепную экономику США. Пусть найдут другую страну-лоха. Нет никакой возможности, что БРИКС заменит доллар в международной торговле или где-либо ещё, и любая страна, которая попытается это сделать, должна готовиться к тарифам и прощаться с Америкой!" – написал республиканец в своей соцсети.
Ранее на саммите организации Владимиру Путину презентовали символическую купюру экономического блока.