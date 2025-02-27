Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экономический блок БРИКС полон решимости положить конец доминированию доллара США любой ценой.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице экономического блока в соцсети Х.

"Угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа не остановят решимость группы искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами", – сказал Лула.

Напомним, Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС в случае создания мировой валюты, альтернативной доллару.

"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы просто наблюдаем, закончена. Мы будем требовать от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, которая могла бы заменить могущественный доллар США. В противном случае их ждут 100% тарифы, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары в великолепную экономику США. Пусть найдут другую страну-лоха. Нет никакой возможности, что БРИКС заменит доллар в международной торговле или где-либо ещё, и любая страна, которая попытается это сделать, должна готовиться к тарифам и прощаться с Америкой!" – написал республиканец в своей соцсети.

Ранее на саммите организации Владимиру Путину презентовали символическую купюру экономического блока.