На фоне конфликта между США и Европой по поводу Гренландии биржевой индекс S&P 500 показал самое сильное снижение более чем за три месяца. Во вторник индекс упал на 2,1 процента.

Об этом сообщает Reuters.

"Инвесторы обеспокоены ростом рыночной волатильности (статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо - Ред.) на фоне новых торговых и геополитических угроз со стороны президента США", - пишет агентство.

Для справки

S&P 500 - фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список составляет компания Standard & Poor’s, индекс публикуется с марта 1957 года.

Также вчера выросли показатели волатильности в разных классах активов, а одновременно снизились акции, долгосрочные казначейские облигации США и доллар. Это произошло после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о возможности возобновления торговой войны с Европой из-за намерений США взять под контроль Гренландию, что, по мнению инвесторов, ставит под угрозу политический и военный союз Запада.

На рынках вновь заговорили о сценарии Sell America, при котором инвесторы уходят из американских активов. Большинство из них пока не готовы резко выходить из американских акций, добавляет агентство, а лишь планирует "немного диверсифицировать активы за пределами США". По словам участников рынка, инвесторы предпочитают выжидать и смотреть, перерастет ли нынешняя ситуация в более глубокий кризис.

У рынков остается надежда на то, что Трамп отступит от жесткой позиции. На Уолл-стрит это называют TACO, то есть Trump Always Chickens Out, в переводе "Трамп всегда поджимает хвост".

"Трейдеры боятся делать ставку на затяжное падение именно из-за возможности такого разворота", - пишет Reuters.

Ранее СМИ писали, что некоторые европейцы в попытке угодить Трампу могут поддержать передачу американцам Гренландии.

Тем временем премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова готовиться к возможному вторжению.