Президент РФ Владимир Путин с 12:00 по Москве (с 11:00 по Киеву) в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Некоторые вопросы весьма болезненны для российской власти.

Трансляцию мероприятия ведут российские СМИ.

На прямой линии поступившие от граждан вопросы редакторы выводят на большой студийный экран. Представляем подборку некоторых любопытных образцов.

"Вопрос из Днепропетровска: планируется ли повторный удар "Орешником" по военным объектам? Мы только за, просто скажите, когда!" - интересуется якобы житель украинского Днепра.



"Почему до сих пор не ликвидировали Зеленского? У нас что, все диверсанты-асы ушли на пенсию?"

"Кто будет следующим президентом? Хотелось бы присмотреться".

"Почему простой народ живёт хуже папуасов?"

"Чем вам помочь, чтобы Россия стала империей?"



"Где душа Сталина: в раю или в аду?"



"Создается впечатление, что многих наших чиновников набрали по объявлению. Александр".

Также люди интересуются, почему российские автомобили дорожают быстрее иномарок, почему зарплаты не растут, просят остановить рост цен на продукты, услуги ЖКХ и лекарства и тому подобное.

