Россия поставит новый ракетный комплекс "Орешник" на боевое дежурство до конца 2025 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

"До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение. Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждается и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - сказал глава Кремля.

На этом же мероприятии он сообщил, что Россия "имеет возможность нарастить темпы наступления" и будет "последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности в Украине". Он также заверил, что Россия "безусловно выполнит цели СВО".

"Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем", - отметил Путин.

При этом возможность войск РФ нападения на Европу он назвал "ложью и бредом".

В начале ноября Путин объявлял о начале серийного производства ракетной системы "Орешник".

Напомним, в ноябре 2024 года Россия впервые применила "Орешник" по Украине.