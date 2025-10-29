За бывшего заместителя главы Верховного суда и экс-судью Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова внесли 20 миллионов гривен залога.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) Украины в комментарии украинским изданиям.

20 октября Высший антикоррупционный суд в 15 раз уменьшил размер залога для Львова: с 302 миллионов гривен до 20 миллионов гривен.

Прокуратура намерена подавать апелляцию.

Напомним, по версии СБУ, у Богдана Львова есть гражданство РФ. Его обвиняют в содействии присвоению компаниями Виктора Медведчука украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Как мы писали, Львов был уволен в октябре 2022 года решением уже бывшего главы Верховного суда Князева на основании письма СБУ о российском гражданстве Львова. О наличие у судьи паспорта РФ писали и СМИ. Сам Львов такую информацию отрицал.

В 2024 году Львов добился через суд восстановления в должности в Верховном суде и выплаты зарплаты за месяцы "вынужденного прогула".

