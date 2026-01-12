В результате удара Вооруженных сил РФ в ночь на 9 января с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Об этом заявило российское Министерство обороны.

Как сказано в публикации ведомства в телеграм-канале, на этом предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику ВСУ, в том числе переданные западными партнерами самолеты F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производили ударные дроны большой и средней дальности, "применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории".

Минобороны утверждает, что ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

В ведомстве добавили, что в ночь на 9 января армия РФ била по Киеву "Искандерами" и крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а целями были мощности двух предприятий, задействованные в сборке ударных дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса.

Сразу после удара, 9 января, российское Минобороны уже заявляло, что при ударе "Орешником" были поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию Владимира Путина.

На выходных СМИ написали, что целью удара "Орешником" был авиаремонтный завод во Львове.