Президент США Дональд Трамп на чемпионате мира по футболу 2026 года объявит о первом контакте с инопланетянами.

Об этом сообщил британский режиссёр Марк Кристофер Ли, которого цитирует Dailу Star.

По словам режиссера, Дональд Трамп намерен выступить с объявлением на чемпионате мира по футболу 2026 года, которое "навсегда изменит человечество".

Он утверждает, что американский президент уже подготовил речь, с которой выступит 8 июля.

"В этом обращении Трамп подтвердит первый в истории контакт человечества с инопланетной цивилизацией", - заявил Ли.

При этом каких-либо подтверждений своих слов он не приводит.

Марк Кристофер Ли - британский режиссёр и документалист, снимающий фильмы на темы, связанные с НЛО, паранормальными явлениями и внеземными контактами.

Ранее издание уже писало о том, что инопланетяне "откроют себя человечеству" на чемпионате мира по футболу и "исполнят пророчество".

Напомним, в секретных файлах ЦРУ утверждается, что американская разведка раскрыла местонахождение трех баз инопланетян, и две из них находятся на Земле.