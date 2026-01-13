Американский миллиардер Илон Маск заявил, что мечтает встретиться с инопланетянами.

Об этом бизнесмен сказал на совместном мероприятии с Пентагоном.

По словам Маска, для этого компания Space X планирует создание крупных космических кораблей, способных доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты.

"Мы стремимся превратить фильм Star Trek в реальность. Мы хотим создать реальную Академию Звёздного Флота, чтобы это перестало быть только фантастикой и стало научным фактом. Мы уверены, что будущее космических путешествий – это не только Луна или Марс, но и другие планеты. И в конце концов, в другие звёздные системы, где мы сможем встретить инопланетян или найти следы давно исчезнувших цивилизаций. Это не просто мечта – это цель", - сказал Маск.

Напомним, на днях Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о планах отправить астронавтов в самое дальнее космическое путешествие в истории, а также подлететь к Луне уже в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в США знают о деятельности инопланетян с тридцатых годов, но власти скрывают от землян факты.