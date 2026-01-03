Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о планах отправить астронавтов в самое дальнее космическое путешествие в истории, а также подлететь к Луне уже в 2026 году.

Соответствующую публикацию разместил глава НАСА Джаред Айзекман на своей странице в соцсети Х.

"В этом году американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в пространство вокруг Луны", – написал Айзекман.

Рекордно долгий полёт приурочат к празднованию 250-летия образования Соединённых Штатов Америки, которое отмечается со дня подписания Декларации независимости 4 июля 1776 года, уточнил глава НАСА.

Ранее астронавты НАСА застряли в космосе на 9 месяцев.

Экипаж сумел вернулся на Землю вместе с астронавтом НАСА Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым, успешно приводнившись у побережья Флориды. При этом их путь от МКС до поверхности Земли занял 17 часов.

Напомним, владелец Space X Илон Маск анонсировал высадку на Марс в 2029 году".

По его словам, сначала на красную планету отправится космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus.