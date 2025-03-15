Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск анонсировал первый полет на Марс в конце 2026 года. Об этом он заявил на своей странице в собственной социальной сети X.

По его словам, сначала на красную планету отправится космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus.

"В конце следующего года звездолет отправится на Марс с Оптимусом на борту. Если эти высадки пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятна дата 2031 года", - написал бизнесмен.

Оптимус - это гуманоидный робот, представленный компанией Маска Tesla осенью 2024 года. То есть, сперва на Марс попадет именно он.

Напомним, на прошлой неделе космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время очередного испытательного запуска.

Несмотря на это, Маск также заявлял о своих планах через два года запустить на Марс пять кораблей Starship без экипажа.

Летом в США была завершена виртуальная "марсианская миссия", которая заключалась в том, что четверо человек в течение более года находились в "заточении" на тренировочной базе NASA, где были воспроизведены марсианские условия.